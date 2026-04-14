【第23話】 4月14日 公開 第23話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月14日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」の第23話「愛妻弁当!!」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第23話では、おくさんレベルを上げるためにユイは愛妻弁当作りに励むことになる。しかしでき上がったものは料理と呼ぶには悲惨すぎて……。 「裏ダンジョンおくさん