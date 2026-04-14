【第47話】 4月14日 無料公開 第47話「海鳥の棲家7」を読む 【拡大画像へ】 小学館は、長月天音氏の原作小説をコミカライズした込由野しほ氏のマンガ「ほどなく、お別れです」第47話「海鳥の棲家7」を、マンガワンで無料公開した。 第47話では、雅人の告別式が開かれる。式が終ろうという時、それまで冷静に振る舞っていた遥は夫の側へ行き-―。 マンガワンでは第48話「海鳥の