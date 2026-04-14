【第9話】 4月14日公開 第9話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は4月14日、ジェームスほたて氏によるマンガ「まゆりさんのいる銭湯」の第9話をCOMIC Y-OURSにて公開した。 今日は、まゆりさんと一緒に猫を尾行することに。藪の中に入ってしまった猫を追いかけようとするが、身体の色々な部分がつっかえてしまい……。 「まゆりさんのいる銭湯」のページ (C)