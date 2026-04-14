4月13日（現地時間12日）、NBAはレギュラーシーズンの全日程が終了。NBAドラフト2025の1巡目全体1位でダラス・マーベリックスに指名を受けたクーパー・フラッグは、シーズンを通して規格外の活躍を見せた。 フラッグのルーキーイヤーは70試合に出場し1試合平均33.5分のプレータイムで、21.0得点6.7リバウンド4.5アシスト1.2スティール0.9ブロックと、N