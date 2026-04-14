オプトランが大幅高で３連騰、一時１０％高の３６９０円まで駆け上がった。光学薄膜装置の製造・販売を手掛けるが、ＡＩデータセンター向けに成膜ソリューションの需要が旺盛で、２６年１２月期の業績急回復への期待が高まっている。ＡＩデータセンターではデータの送受信に際し、電気信号と光信号を変換するための光トランシーバー向けに光通信用多層膜フィルターが必須