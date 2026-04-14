１４日に実施された２０年債入札（第１９６回、クーポン３．４％）は、最低落札価格が１００円８５銭（利回り３．３２９％）、平均落札価格が１００円８７銭（同３．３２７％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２銭で、前回（３月１７日）の６銭から縮小。応札倍率は４．８２倍となり、前回の３．２５倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS