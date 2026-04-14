エスケイジャパンが後場急伸。同社は１４日正午に２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比４．７％増の１７０億円、経常利益は同４．１％増の１９億６０００万円を見込む。今期は過去最高益を連続で更新する計画。前期の業績は計画を上振れして着地しており、好感されたようだ。 配当予想は中間・期末それぞれ１２円の年間２４円とした。同社は３月１日付で株式２分割