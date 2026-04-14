「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１４日午後１時現在でフライトソリューションズが「買い予想数上昇」「売り予想数上昇」ともに１位となっている。 フライトは前日終値近辺で強弱観を対立させている。業務系システム開発やスマートフォン決済ソリューションなどを手掛ける。業績は低迷しているが、時価総額がわずか２０億円台で株価が２００円未満ということもあり、一部の個