フジクラが５連騰。ＡＩデータセンター向け光ファイバー需要の急拡大を評価する買いが継続している。野村証券は１３日、同社株の目標株価を４６６７円から６４００円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「バイ」を継続した。（１）光ファイバーの世界的な需給逼迫感の強まり（２）３月１３日に発表した光ファイバー、ケーブルの生産能力の増強投資計画（３）原油高の影響&#