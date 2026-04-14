ファーストコーポレーションは後場急伸している。きょう午後１時ごろ、２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想の修正を開示した。売上高予想を従来予想の４００億円から３６３億円（前期比１６．０％減）に引き下げたものの、最終利益予想を１７億５０００万円から１８億４０００万円（同１０．２％増）に引き上げた。同時に期末一括配当予想は