元Jリーガーで解説者の林陵平氏が13日に自身のインスタグラム(@ryohei_hayashi)やX(@Ryohei_h11)を更新し、ダンスボーカルグループ『M!LK』の山中柔太朗さんとのツーショットを披露した。林氏は先日、サッカー企画でM!LKの公式YouTubeに出演。M!LKの曲「好きすぎて滅!」にかけて「サッカー好きすぎて滅! いつか柔太朗とW解説したいね」と綴り、山中さんと飲食店で撮った写真を投稿した。ファンからは「めちゃくちゃ仲良し」