開催：2026.4.14 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 1 - 8 [レンジャーズ] MLBの試合が14日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとレンジャーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノ、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。 1回表、4番 ジェーコブ・バーガ