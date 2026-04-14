開催：2026.4.14 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 4 - 0 [メッツ] MLBの試合が14日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとメッツが対戦した。 ドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキ、対するメッツの先発投手はデービッド・ピーターソンで試合は開始した。 1回裏、3番 ウィル・スミス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒッ