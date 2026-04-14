ストレスや緊張が続く人に多い「ピリピリ腸タイプ」におすすめの食事と生活習慣【画像で見る】自分の腸タイプを知ろう！「4大腸タイプ診断テスト」食生活や性格、腸内細菌のバランスによって、腸の状態は人それぞれ。今の腸活がしっくりこないなら、腸タイプが合っていない可能性があります。今回は、ストレスや緊張が続く人に多い「ピリピリ腸タイプ」におすすめの腸活をご紹介します。工藤あき先生教えてくれたのは▷工藤あ