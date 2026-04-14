セレコーポレーション [東証Ｓ] が4月14日後場(13:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比16.5％減の17億円になったが、27年2月期は前期比18.7％増の20.2億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比25円増の160円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.1％減の3.9億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の6.4％→8.1