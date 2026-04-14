ありがとうサービス [東証Ｓ] が4月14日後場(13:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比8.4％増の10.3億円になり、27年2月期は前期比0.000％の10.3億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比36.4％増の3.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.7％→11.1％に改善した。 株探ニュース