◇ファーム・リーグ阪神―ソフトバンク（2026年4月14日SGL尼崎）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が先月25日以来となる実戦復帰を果たした。立石は3月25日のファーム・リーグのオリックス戦で左手首を負傷。後に「左手首関節炎」と発表され、リハビリを続けていた。2回1死で迎えた第1打席はソフトバンク・藤原の直球に空振り三振に倒れた。それでも、打席前に名前がコールされた際にはスタンドのファンから大