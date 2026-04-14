お笑い芸人のおいでやす小田さんが、人生で初めて車を購入する様子を自身のYouTubeチャンネルに公開しました。動画は4月11日に投稿され、ジムニーを購入するという公約を果たすべく、スズキ世田谷店を訪問する様子が収められています。 【写真を見る】【 おいでやす小田 】総額600万円「ジムニー」2台購入人生初マイカーで衝撃決断「ほんとにめちゃくちゃ景色が変わるもんやと思うんで楽しみです」自他ともに認めるペ