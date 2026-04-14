BS12で放送される「BS12プロ野球中継2026」において、14日の千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ戦に、モーニング娘。’26の牧野真莉愛が副音声ゲストとして出演する。ファイターズの熱烈なファンとして知られる牧野が、今季初登場で応援放送を盛り上げる。“日ハム”好きな牧野真莉愛が日ハム戦を副音声で応援同番組はパーソルパシフィック・リーグ公式戦をプレーボールから生中継し、シーズンを通して45試合以