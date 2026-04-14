乃木坂46の川崎桜（22）が14日、都内で初のソロ写真集「エチュード」（新潮社）の発売記念記者会見を行った。かねてより憧れのあったというフランスのニースとパリで撮影。フィギュアスケートの撮影が印象に残っているといい「真夏の撮影だったのでパリのスケートリンクがほとんど閉まっていたんですけど、1つだけ奇跡的に開いているリンクを見つけまして。そこで見た幻想的な光が忘れられない。エモーショナルな時間だった」