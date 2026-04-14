■MLBドジャース4−0メッツ（日本時間14日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのメッツ戦に“1番・DH”で先発出場。4打数無安打1死球。第1打席の死球で球団2位タイの47試合連続出塁をマークした。前日12日のレンジャーズ戦ではサイ・ヤング賞2度、最多奪三振2度のJ.デグロム（37）から2試合連続となる先頭打者弾で5号、3試合連続安打で打率は.286と3割目前まで上がってきた。メッツの先発は今季0勝2敗