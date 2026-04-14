俳優の吉沢亮（32）が、4月14日から全国で放送される、リポビタンDのブランドプロモーション「リポビタンDays」の新CMに出演した。【映像】街中を走る爽やかなシャツ姿の吉沢亮リポビタンDのCMといえば「ファイトー！イッパーツ！」でおなじみの熱血キャラが登場するCMだったが、今回はそのイメージが一新されている。今回のCMへの取り組みについて次のように明かした。吉沢「子どもの頃からCMを見させていただいてたし、（オ