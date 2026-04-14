元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが14日、Xを更新。Xをめぐり、とまどいをつづった。蒼井は「インプレゾンビってなに？？調べてもよくわからないんだけど。例えば私のリプにもいるの？」と質問した。インプレゾンビとは、Xにおいて迷惑なコピー投稿や無意味な投稿などを多数投稿するなどして広告収益を稼ごうとするアカウントなどの俗称。すると、一部ユーザーが「蒼井さん。インプレゾンビっていうのは、蒼井さんの名前の