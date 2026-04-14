5月23日よりスタートする土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK）より、主演の小池栄子に続き6名のメインキャストが発表。併せてキャストが集結したキービジュアルが公開された。【写真】キャストの躍動感がすごい！『ムショラン三ツ星』おとぎ話のようなキービジュアル本作は、現役で刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子氏が刑務所内の知られざる食のありようを書いたノンフィクション『めざせ！ムショラン三ツ星』をドラ