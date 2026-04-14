山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）がパーソナリティを務めるニッポン放送のラジオ番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が特別番組として復活し、4月25日19時より生放送されることが決定した。【写真】ブラックコーデでイベントに登場した山田涼介が美しすぎる！昨年11月から今年3月までの期間限定でレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』。「リスナーの日常を色鮮やかに出来るよう楽しい番組に