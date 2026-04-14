みやむら動物病院（東京・江戸川区）は、愛犬家３０３人を対象に、ペットフードに関する調査を実施し、１４日に結果を発表した。「ペットフードにこだわっていそうな有名人を教えてください。(複数回答可)」と質問したところ、第３位は「木村拓哉」（１０１人）。「妥協を許さないイメージなのでペットフードにもこだわりがありそう」（４０代男性）、「家族を大切にしているのがインスタなどを見て分かるので、ペットに対して