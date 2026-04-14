５連敗中と低迷する浦和は１４日、さいたま市内で公開練習を行った。練習前にはマチェイ・スコルジャ監督が約１０分間、選手たちを集めてミーティング。１８日の首位・鹿島戦（アウェー）に向け、気持ちを切り替えた。この日のトレーニングには、負傷中だったＤＦ宮本優太、ＦＷ小森飛絢らが合流。またＦＷ松尾佑介、ＭＦグスタフソンも部分合流し、復帰に近づいていることをうかがわせた。直近の東京Ｖ戦では、後半１分にＦＷ