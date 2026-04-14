◆米大リーグドジャース４―０メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＪ・ロブレスキ投手（２５）が１３日（日本時間１４日）、メジャー自己最長となる８回を２安打無失点に抑えて２勝目を挙げた。５回１死までパーフェクト投球。５番ポランコに初安打となる右前打を許した直後のアルバレスを二ゴロ併殺に封じるなど危なげなかった。試合後に受けた地元放送局のインタビューでは