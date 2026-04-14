◆米大リーグドジャース４―０メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは１３日（日本時間１４日）、本拠地でメッツとの初戦に臨み、快勝で３連戦初戦を白星で飾った。負ければ今季初の連敗となっていたが、ロブレスキが８回無失点の快投を見せ、勝利に導いた。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数ノーヒットに終わったが、初回の１打席目に右肩付近へ死球を浴