卓球の世界選手権団体戦（５月２日〜１０日、英ロンドン）に臨む日本代表が１４日、都内で事前合宿を公開した。直近は５大会連続で決勝で中国に敗れて銀メダルの日本女子。団体戦に４度目の出場となる早田ひな（日本生命）は「個人的には対中国人選手だけでいえば、（前回２４年の）釜山大会より（勝利に）近づいていると思います。新しいことにチャレンジにしている分、楽しみの一つなので、中国まで上がったらチャンスはなく