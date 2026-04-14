タレントのIMALUが13日、奄美大島の絶景スポット「明神崎展望台」から愛犬とのツーショットを公開した。愛犬は14歳と高齢で、普段は車いすで移動。坂とあってIMALUが乳母車に乗せて急な坂を上り切り、「愛だね」の声が届いた。 【写真】愛犬とプリンセスハイキング絶景バックの“ママ”に充実感 2022年から奄美大島と東京の二拠点生活を始めたIMALUは「初めての #明神崎展望台10分ほどとんでもない坂道を登り、辿