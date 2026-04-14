9月に始まるアジア・アジアパラ競技大会について、愛知県のふるさと納税の返礼品として、観戦チケットが採用されることになりました。 【返礼品一覧】アジア大会の観戦チケット 全競技の“1番良い席”を｢ふるさと納税の返礼品｣に （愛知･大村秀章知事）「返礼品を扱ったことはこれまでなく、今回初めて。県外の皆様にもPRするということ」 愛知県の大村知事は、14日の会見でこのように述べ、15日正午から「ふるさと納税の返礼品