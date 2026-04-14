ボールボーイがイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマのメモを奪った現地時間3月31日に行われたワールドカップ予選、ボスニア・ヘルツェゴビナ対イタリアの一戦で、一人の少年が勝利の影の立役者として脚光を浴びている。14歳のボールボーイ、アファン・チズミッチだ。海外メディア「アナドル通信社」は「イタリア代表のGKジャンルイジ・ドンナルンマのPK用メモを隠した」と伝え、この「最も話題の人物の一人」となった少年