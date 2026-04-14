◇MLBドジャース4−0メッツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは完封リレーでメッツとのカード初戦を勝利しました。初回、1番に入る大谷翔平選手が左腕デービッド・ピーターソン投手から右肩付近に死球を受けて絶叫。表情をゆがめますが、昨季から47試合連続出塁で球団4位タイの記録となります。さらに無死1、2塁から3番のウィル・スミス 選手がセンターへのタイムリーヒット。大谷選手が先制のホームを踏みました