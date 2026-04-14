赤沢経産相片山さつき財務相は14日の閣議後記者会見で、日銀の金融政策に言及した赤沢亮正経済産業相に対し、高市早苗首相と片山氏が13日に「控えてほしい」と注意したと明らかにした。片山氏は政策金利の上げ下げといった具体的な手法に関し「日銀に委ねられるべきだというのが法律上の立て付けだ」と強調した。赤沢氏は12日のNHK番組で、原油価格が高騰する中で物価高対策として日銀による利上げが「一つの選択肢としてはあ