女優の武田久美子（57）が14日までに自身のインスタグラムを更新。自宅のある米サンディエゴに戻ったことを報告した。「San Diego に戻って来ました」と空港でのショットを投稿。「今回はとても充実した日本滞在でした」とつづった。「私の住む街San Diego と成田間は#jal の直行便がありますそして街中に空港が位置しているので私にとって日本とアメリカはとても近く感じられます」と武田。「もう数えきれない程の往