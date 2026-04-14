お笑いコンビ、カベポスターの永見大吾（36）浜田順平（38）が13日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。4月から上京し、東京の飲み会を心配した。永見は「変わってしまうんじゃないか。東京にもまれて、自分がないと思ってるんですよ。自我みたいなものが。付き合う人たちによって変わっちゃうんじゃないかなと思って。一番心配なのが、お酒好きで飲み会とか行くんですけど、怪しい飲み会にも