Snow Man向井康二（31）が、13日深夜放送の「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜深夜0時30分）に出演。アイドルグループ、M！LKについて語った。Snow Man向井とパンサー向井慧が芸能人の密着映像を鑑賞するバラエティーで、この日はM！LKが登場した。M！LKは2014年に結成された5人組ダンスボーカルグループで、昨年シングル「イイじゃん」が大ヒット。同年大みそかの「NHK紅白歌合戦」出場を果たし