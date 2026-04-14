美脚すぎるパグの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で100万5000回再生を突破し、「俺が知ってるパグではないw」「スタイルよすぎやん」「パグ界のラウール」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：可愛らしい顔の犬を撮影→『足』を見てみると…無加工とは思えない『衝撃的な長さ』】 とろろちゃんのチャームポイント TikTokアカウント「tororo_0320」の投稿主