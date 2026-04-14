俳優の米倉涼子さんは4月13日、自身のInstagramを更新。ドイツ・ベルリンで開催された映画『Michael』のワールドプレミアに出席した際の写真を公開しました。【写真】米倉涼子、美デコルテ際立つ黒ドレス姿黒ドレス姿でレッドカーペットに登場米倉さんは「『Michael』ベルリン・ワールドプレミアにて。その存在と音楽が、今なお世界中で愛され続けている理由を感じさせる作品でした」と、同作品への深い敬意をつづり、3枚の写真を