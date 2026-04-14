落合氏の1軍合流で勝機に結びつけられるか（C）産経新聞社NPB(日本野球機構)の4月13日の公示で中日からは落合英二2軍投手コーディネーターが1軍のマネジャー兼スコアラーも兼任することが発表された。【動画】中日打線は左腕、高橋遥人に完封勝利を献上したチームは対戦カードが一回りする中、リーグワーストの防御率4.29と苦しむ。開幕戦の9回4点差をひっくり返されたことから始まり、悪夢の3連敗。14試合を消化し、2度の同