2026年4月1日から始まった自転車の交通違反にも反則金を課す、いわゆる「青切符制度」を周知するため、14日の朝、石川県加賀市の高校で啓発活動が行われました。大聖寺高校で行われた活動には、大聖寺警察署や加賀市交通安全協会、高校の生徒会役員などおよそ20人が参加し、自転車で登校する生徒に啓発グッズを手渡しながら安全運転を呼びかけていました。4月から適用が始まった自転車の青切符制度は、高校生を含む16歳以上の運転