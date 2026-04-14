俳優・窪塚洋介さんの妻でインフルエンサーやYouTuberとして活動するPINKYさんは4月13日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露しました。【写真】PINKY＆窪塚洋介の家族ショット家族とのお花見ショットPINKYさんは「今年も大切な人達と美しい桜を見ることができて幸せ」とつづり、10枚の写真を投稿。家族とのお花見の様子を披露しています。1枚目では、窪塚さんと娘との温かな家族3人ショットが印象的です。そのほかにも美