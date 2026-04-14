大分市の買取販売店で、金のネックレスを自ら持ち込んだ別のネックレスとすり替えて盗んだとして、27歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市森に住む職業不詳の男（27）です。 男は3月30日午後7時半すぎ、大分市内の買取販売店で、時価93万円相当の金のネックレス1本を盗んだ疑いが持たれています。 当時、客として店を訪れた男は、購入を検討するふりをして商品を確認する最中に、あらかじめ用意してい