【モデルプレス＝2026/04/14】元乃木坂46の阪口珠美が4月13日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題となっている。【写真】24歳元乃木坂46メンバー「どんどん可愛くなってる」ヘアカットで雰囲気ガラリ◆阪口珠美、ヘアカットを報告阪口はハサミと白いハートの絵文字を添えて、写真を複数枚投稿。背中の中ほどまであったロングヘアを肩につく長さのボブにカットした新しいヘアスタイルを披露した。◆阪口珠美