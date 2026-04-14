BIGBANGが「コーチェラ」を熱く盛り上げ、デビュー20周年を迎えるレジェンドグループの実力を証明した。BIGBANGは、4月12日（現地時間）に米カリフォルニア州インディオで開催された世界最大級の音楽フェスティバル「2026 Coachella Valley Music and Arts Festival（以下、コーチェラ）」の大型ステージ「アウトドアシアター」に登場し、約60分間にわたり圧巻のパフォーマンスを繰り広げた。【写真】BIGBANG再集結！“奇跡の友情