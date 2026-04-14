【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの安田美沙子が4月13日、自身のInstagramを更新。息子達とのバスケットボール観戦の様子を公開した。【写真】43歳2児のママタレ「素敵な親子時間」お揃い赤コーデで息子と密着◆安田美沙子、息子達とバスケットボール観戦安田はバスケットボールBリーグの千葉ジェッツと滋賀レイクスの試合を観戦したことを報告。千葉ジェッツのグッズである赤いベースボールシャツ姿の自身と赤いTシャツ姿で