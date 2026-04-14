【女子旅プレス＝2026/04/14】沖縄県名護市の21世紀の森公園内に「スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店」が、4月15日（水）にオープンする。ビーチまで数十歩という絶好のロケーションで、波音を聞きながらコーヒーを楽しめる、国内有数のオーシャンビュー店舗だ。【写真】パノラマオーシャンビューの絶景広がる新店舗◆国内有数の海を望むスタバが沖縄に誕生店舗はリニューアルされる21世紀の森公園の芝