Netflix『イカゲーム』シリーズで知られる俳優のイ・ジョンジェが、BTSのコンサートを訪れた。会場を訪れただけでなく、メンバーとの記念ショットも公開し、注目を集めている。【写真】BTS・V、ツアー初日の“最強ビジュアル”イ・ジョンジェは4月13日、自身のSNSに「BTS」と短くコメントを添え、動画と写真を投稿した。公開された投稿には、高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムで開催されたBTSのワールドツアー「ARIRANG」