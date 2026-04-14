ル・プランタン賞で重賞６勝目を挙げたサキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）は佐賀皐月賞（５月３日、佐賀・ダート１８００メートル）に向かうことが１４日、分かった。さがけいばの公式Ｘで、真島元調教師は「レース後も疲れを感じさせないくらい元気はありますし、飼い葉もしっかりと食べています。本当に走る馬ですね。次は５月の佐賀皐月賞を目標にして調整していきます」とコメントしている